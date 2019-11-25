Цього тижня відбудеться візит в Україну прем'єр-міністра Швеції Стефана Льовена.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на посольство Швеції в Україні

У посольстві анонсували, що Льовен відвідає Київ 4 грудня. Він має намір зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком, представниками українського громадянського суспільства та випускниками Київської школи економіки, яку Швеція підтримує.

Як зазначили у посольстві, у центрі уваги візиту будуть російська агресія проти України, зокрема анексія Росією Криму, порядок денний реформ в Україні, питання двосторонньої торгівлі та відносини між ЄС та Україною.

Водночас Управління державної охорони України заявило, що надаватиме супровід делегації Льовена під час його робочого візиту в Україну, який відбудеться 3-4 грудня.

Швеція щороку виділяє близько 240 млн шведських крон (приблизно 25 млн доларів США) на підтримку процесу реформ в Україні. Шведська підтримка орієнтована на зміцнення демократії та ефективне державне управління, права людини, гендерну рівність, навколишнє середовище та енергоефективність, а також імплементацію Угоди про асоціацію Україна-ЄС.