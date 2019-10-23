Авіакомпанія "Роза вітрів" відкриває нові рейси з Івано-Франківська до Києва, Дніпра та Отопені
|20:30 02.12.2019
|Украина
Авіакомпанія "Роза вітрів" із 27 грудня 2019 року відкриває нові регулярні авіарейси з Івано-Франківська до Києва (Бориспіль), Дніпра й Отопені (Румунія).
Як повідомила прес-служба компанії, рейси виконуватимуться щопонеділка та щоп'ятниці літаками Embraer 145, передає Інтерфакс-Україна.
Виліт з Івано-Франківська до Києва заплановано на 16:40, приліт - 17:50. Зворотно: виліт із Києва о 09:20, приліт - 10:40. Вартість квитка в один бік із багажем до 23 кг становить від 2,1 тис. грн.
Виліт з Івано-Франківська до Дніпра заплановано на 15:50, приліт - 17:10. Зворотно: виліт із Дніпра о 11:40, приліт - 13:15. Вартість квитка в один бік із багажем до 23 кг становить від 2,7 тис. грн.
Виліт з Івано-Франківська до Отопені заплановано на 12.00, приліт - 13:15. Зворотно: виліт з Отопені о 14:00, приліт - 15:30. Вартість квитка в один бік із багажем до 23 кг становить від 2,5 тис. грн.
Авіакомпанію "Роза вітрів" засновано в 2003 році. Основним напрямом діяльності є організація та виконання чартерних, корпоративних, туристичних і VIP-рейсів.
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