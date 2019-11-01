Оккупированный «13 судоремонтный завод Черноморского флота» получило в состав имущественного фонда два плавучих дока.

Об этом сообщила пресс-служба завода, передает Крым Информ.

«Командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов подписал акт о передаче заводу двух плавучих доков – ПД-80 и ПД-8. Это – весьма значимый шаг на пути формирования доковой площадки, которая станет важнейшим производственным участком ведущего судоремонтного предприятия Юга России», – говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что в ближайшее время ожидается передача заводу еще двух доков, один из них грузовой ПД-30. Переданные доки используются по предназначению.

Там находятся опытовое судно-138, ракетный корабль на воздушной подушке «Бора» и подводная лодка «Алроса», работы на которых ведут специалисты различных цехов и производственных участков завода.

Ранее доки находились в составе имущественного фонда 91 судоремонтного завода.

Ранее сообщалось, что 13-й судоремонтный завод Черноморского флота войдет в состав Южного центра судостроения и судоремонта. Ожидается, что это произойдет в феврале следующего года.