Работы по реконструкции крейсера “Адмирал Кузнецов” приостановлены
|19:45 02.12.2019
|Россия
Злой Одессит пишет, что в связи с погодными условиями на 35-м судоремонтном заводе, где проводятся мероприятия по реконструкции сухого дока, в котором планируется завершить ремонт и модернизация авианесущего крейсера “Адмирал Кузнецов” – приостановлены.
«Причем последняя активность в доке наблюдалась 22 ноября, когда на “35 СРЗ” с визитом нагрянул министр Денис Мантуров и командующий Северным флотом Александр Моисеев, информирует enovosty.com/news.
После того как перед высокими гостями покрасовались ведущимися в доке работами и оные отбыли восвояси, рабочий процесс был приостановлен. Как известно, сухой док “35 СРЗ” было решено реконструировать после того как “Адмирал Кузнецов” потопил единственный в России плавучий док. Стоимость реконструкции – 20 млрд рублей.
Таким образом, ремонт и модернизация “Адмирала Кузнецова” уже обошлась бюджету России более чем в 80 млрд рублей, с учетом того, что сам процесс ещё и близко не завершён. Честно говоря, очень выгодный проект оказался, этот не имеющий аналогов в мире авианесущий крейсер, который за последние несколько лет, будучи абсолютно бездейственным, тем не менее, позволяет весьма умело выкачивать из бюджета немалые средства! А потому, зачем его вообще ремонтировать, если процесс ремонта можно возвести в бесконечный абсолют?», — сообщает Злой Одессит
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