Стала відома програма Пристайка на полях зустрічі лідерів НАТО в Лондоні
|19:30 02.12.2019
|Украина
Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко цього тижня перебуватиме з робочим візитом в Лондоні, зокрема, з метою проведення двосторонніх зустрічей з міністрами країн-членів та партнерів НАТО.
Про це пише пресслужба МЗС України, передає УНН.
“3-4 грудня 2019 року Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко перебуватиме з робочим візитом в Лондоні з метою проведення двосторонніх зустрічей з міністрами країн-членів та партнерів НАТО, а також участі у конференції „NATO Engages“, яка проходитиме на полях зустрічі лідерів Альянсу”, — йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що у рамках Конференції міністр виступить на сесії “Від Балтійського до Чорного моря: безпека на передовій НАТО”.
Програма візиту серед іншого передбачає зустрічі Міністра закордонних справ України з представниками політологічних кіл, зокрема Королівського інституту закордонних справ “Четем Хауз”, а також спілкування із провідними британськими ЗМІ.
30 листопада стало відомо, що міністр закордонних справ України Вадим Пристайко відвідає зустріч лідерів НАТО в Лондоні 3-4 грудня. Раніше в уряді заявляли, що Україна не прийматиме участь у заході.
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