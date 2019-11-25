Апеляцію на вирок фігурантам сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» розглянуть 24 грудня.

У Верховному суді Росії 24 грудня пройдуть слухання з розгляду апеляції на вирок фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір" (сімферопольська група) Теймуру Абдуллаєву, Узеїру Абдуллаєву, Рустему Ісмаїлову, Айдеру Саледінову і Емілю Джемаденову, засуджених Північно-Кавказьким судом у Ростові-на-Дону на терміни від 12 до 17 років, повідомляє Кримська солідарність з посиланням на кримський правозахисний офіс адвокатів, передає Укрінформ.

«Кримінальна справа Абдуллаєва Теймура Рза-огли, Абдуллаєв Узеїра Рза-огли, Джемаденова Еміля Енверовича, Ісмаїлова Рустема Якубовича, Саледінова Айдера Діляверовича в апеляційному порядку слухатиметься 24 грудня 2019 року о 9.30 ранку у Верховному суді РФ», - йдеться у повідомленні.

18 червня 2019 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Теймура Абдуллаєва до 17 років суворого режиму, Узеїра Абдуллаєва - до 13 років, Рустема Ісмаїлова - до 14 років, Айдера Саледінова і Еміля Джемаденова - до 12 років кожного. При цьому Рустему Ісмаїлову, Узеїру Абдулаєву і Емілю Джемаденову присудили на рік більше, ніж просило обвинувачення.

За заявами адвокатів, які працюють з цією категорією справ, протягом усього слідства не було надано жодного доказу провини і причетності підсудних до терористичних актів.

За читання «заборонених» книг у рамках так званих «терористичних справ Хізб ут-Тахрір» наразі заарештовано 63 особи за очевидно сфабрикованими звинуваченнями у тероризмі. Таким чином, антиекстремістське і антитерористичне законодавство Росії послідовно перетворюється на репресивний інструмент боротьби з інакомисленням та мирними зібраннями.