Вітренко анонсував слухання в Амстердамі щодо стягнення з Газпрому $3 мільярдів
|19:01 02.12.2019
|Украина
НАК "Нафтогаз України" зможе почати отримувати кошти від стягнень з Газпрому уже з квітня, якщо ключові судові слухання пройдуть успішно.
Про це повідомляє у Facebook виконавчий директор НАК Юрій Вітренко, передає Укрінформ.
"Ми навіть не зупиняємо процес примусового стягнення. Вже завтра я прямую в Амстердам, де післязавтра мають відбутися ключові судові слухання по стягненню з Газпрому приблизно 3 мільярдів доларів. Якщо вони пройдуть успішно, ми зможемо почати отримувати кошти вже приблизно з квітня, тобто за лічені місяці", - написав Вітренко.
На його думку, ситуація навколо тристоронніх переговорів щодо транзиту та арбітражних проваджень є складною.
"Тому важливо не втрачати пильність, але і не зриватися. Наша позиція є незмінною. Ми конструктивні і неконфліктні, але ми не можемо відійти від європейських правил. І про арбітражі, як вже виграний, так і новий, ми забути не можемо", - додав Вітренко.
Як повідомлялося, Нафтогаз пропонував Газпрому виплатити борг за рішенням арбітражу в газовому еквіваленті. Ця пропозиція надійшла разом з відповіддю Нафтогазу на пропозицію російської сторони про транзит.
Стокгольмський арбітраж 28 лютого 2018 року виніс рішення за позовом Нафтогазу проти Газпрому, згідно з яким російський газовий монополіст має виплатити українській стороні 2,56 млрд доларів компенсації за недопоставлений обсяг транзитного газу. Крім того, арбітраж відхилив претензії Газпрому до Нафтогазу за контрактом 2009 року в частині принципу "бери або плати".
На сьогодні сума боргу російського Газпрому перед НАК "Нафтогаз України" згідно з рішенням Стокгольмського арбітражу зросла до 3 млрд доларів.
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