Журналіст: Росія хоче проковтнути Білорусь, як проковтнула Крим, але РБ цього не хоче
|18:45 02.12.2019
|Россия
Росія дуже б хотіла проковтнути Білорусь, як проковтнула Крим, але Білорусь не хоче цього.
Таку думку InfoResist висловив білоруський журналіст Валерій Калиновський, коментуючи інформацію про створення єдиного уряду між РФ і Білоруссю.
“Там формальні договори були підписані в 1996 році. І коли посол Білорусі в Росії про це заявив, він мав на увазі, що цей статут союзної держави передбачає створення наднаціональних органів, в тому числі Ради Міністрів і парламенту двох держав. Але з 1996 року це не було реалізовано. Росія дійсно прагне це зробити. Але воно вже скільки років бойкотується”, – сказав журналіст.
За його словами, у РФ є завдання і бажання здійснити анексію Білорусі, зараз триває підготовка до цього з російської сторони.
“Вони дуже б хотіли проковтнути Білорусь, як проковтнули Крим. Але Білорусь цього не хоче – не хоче суспільство, не хоче влада, не хоче Лукашенко. Він зволікає, гальмує, бойкотує. Я думаю, що зараз підготовка Москви до цього більш серйозна, ніж у попередні рази. Але я сподіваюся, що це теж буде зупинено”, – додав Калиновський.
Також він зазначив, що в Білорусі приблизно 10% хочуть входження республіки до складу РФ.
“В цілому білоруси люблять свою країну, бажають мати окрему свою державу. І там говорять про можливе входження Білорусі до складу Росії приблизно 10%, а інші хочуть рівноправних, партнерських взаємовідносин з Росією. Ясно, що воювати не хочуть. І ще частина хоче партнерських взаємин з Європейським союзом, з нашими сусідами – Польщею, Литвою, Латвією, Україною. Тому такого особливого бажання у Білорусі стати частиною Росії немає. І у влади, і у населення”, – резюмував він.
Раніше посол Білорусі у РФ Володимир Семашко заявив, що Путін і Лукашенко домовилися про «грандіозні плани» щодо реалізації угоди про союзну державу, яка, зокрема, передбачає створення єдиного уряду і парламенту Росії та Білорусі.
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