Поліцейські затримали кількох прихильників опозиції під час акції протесту біля мерії грузинського міста Мцхета.

Про це повідомляє Depo.ua з посиланням на "Грузия Online".

Зазначається, що близько 30 опозиціонерів намагалися влаштувати "коридор ганьби" місцевому мажоритарному депутату Димитрію Хундадзе, однак на опозиційних активістів напали молоді люди і силою розігнали їх.

Співробітники поліції втрутилася і затримали кількох учасників акції протесту. Кілька осіб внаслідок зіткнень отримали травми.

Опозиціонери вважають, що "міцних молодих хлопців" для розгону опозиційної акції протесту вирішила використовувати провладна партія "Грузинська мрія".

Разом з тим в Тбілісі опозиціонери влаштували "коридор ганьби" колишньому спікеру парламенту, одному з лідерів "Грузинської мрії" Іраклію Кобахідзе біля одного з готелів.

Напередодні лідери опозиції заявили журналістам, що вони продовжать акції протесту, зокрема в регіонах, поки не будуть виконані їхні вимоги про відставку уряду і призначення дострокових парламентських виборів за пропорційною системою. Наступна акція запланована на 6 грудня в Кутаїсі.

Нагадаємо, 26 листопада поліція Грузії відпустила затриманих біля парламенту протестувальників.

Довідка: Акції протесту опозиції проходять в Грузії з 14 листопада, коли в парламенті провалилося прийняття закону про проведення парламентських виборів 2020 року за пропорційною системою.