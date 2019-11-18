У Грузії поліція затримала кількох опозиціонерів
|18:30 02.12.2019
|Грузия
Поліцейські затримали кількох прихильників опозиції під час акції протесту біля мерії грузинського міста Мцхета.
Про це повідомляє Depo.ua з посиланням на "Грузия Online".
Зазначається, що близько 30 опозиціонерів намагалися влаштувати "коридор ганьби" місцевому мажоритарному депутату Димитрію Хундадзе, однак на опозиційних активістів напали молоді люди і силою розігнали їх.
Співробітники поліції втрутилася і затримали кількох учасників акції протесту. Кілька осіб внаслідок зіткнень отримали травми.
Опозиціонери вважають, що "міцних молодих хлопців" для розгону опозиційної акції протесту вирішила використовувати провладна партія "Грузинська мрія".
Разом з тим в Тбілісі опозиціонери влаштували "коридор ганьби" колишньому спікеру парламенту, одному з лідерів "Грузинської мрії" Іраклію Кобахідзе біля одного з готелів.
Напередодні лідери опозиції заявили журналістам, що вони продовжать акції протесту, зокрема в регіонах, поки не будуть виконані їхні вимоги про відставку уряду і призначення дострокових парламентських виборів за пропорційною системою. Наступна акція запланована на 6 грудня в Кутаїсі.
Нагадаємо, 26 листопада поліція Грузії відпустила затриманих біля парламенту протестувальників.
Довідка: Акції протесту опозиції проходять в Грузії з 14 листопада, коли в парламенті провалилося прийняття закону про проведення парламентських виборів 2020 року за пропорційною системою.
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