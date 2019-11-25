Командующий флотом Игорь Осипов на торжественном собрании, посвящённом началу учебного года, обозначил приоритеты в боевой подготовке подразделений на предстоящий 2020 год.

Осипов определил круг боевых задач на 2020 год:

участие в стратегическом командно-штабном учении «Кавказ-2020»,

подготовка и «достойное проведение запланированных мероприятий и в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне»,

освоение и приём в состав флота новых кораблей,

выполнение задач в дальней морской зоне».

Пресс-служба ЧФ РФ сообщала, что подразделения флота выполнили в 1,5 раза больше ракетных стрельб, чем в предыдущем году, передает Флот2017.