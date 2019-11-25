З нагоди Міжнародного дня прав людини 5 грудня посол Нідерландів в Україні Йеннес де Мол вручить премію "Тюльпан прав людини" правозахисникам із Криму та Одеси.

Про це повідомляє кореспондент QHA.

Перша премія у 2019 році присуджена правозахисниці з Криму Лілі Гемеджі. Вона одна з небагатьох адвокатів на окупованому півострові, які беруть участь у політично мотивованих процесах. Неодноразово отримувала погрози і попередження з вимогою припинити правозахисну роботу.

Нагорода уряду Нідерландів "Тюльпан прав людини" була запроваджена голландським МЗС. З 2008 року вона щорічно присуджується правозахисникам та організаціям, які підтримують права людини на глобальному рівні. Крім цього, з 2018 року посольство Нідерландів в усьому світі також вручає місцеві нагороди активістам і правозахисникам, які виявляються в небезпеці через свої роботи.