Міністр оборони Молдови заперечив, що захоплювався "армією Донбасу"

17:45 02.12.2019   Молдова

Міністр оборони Молдови Віктор Гайчук заперечив, що захоплювався або був прихильником армії сепаратистів Донбасу, у чому його звинуватив опозиційний проєвропейський блок ACUM.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Гайчуку довелось виправдовуватися після того, як опозиційні депутати оприлюднили резолюцію зі звинуваченнями на його адресу. Вони зажадали відставки міністра, стверджуючи, що той відверто симпатизує сепаратистам Донбасу, ставлячи у приклад військовим Молдови "сепаратистські і неконституційні військові сили Донбасу".

Такі звинувачення депутати висунули після того, як нещодавно в мережі набуло популярності відео виступу Гайчука в 2016 році. На своїй сторінці у Facebook Гайчук назвав звинувачення маніпуляцією і бажанням опозиції ввести суспільство в оману.

За його словами, під час свого виступу, що відбувся на науковій конференції Академії наук Молдови, він говорив про "силу духу армії, про те, що мотивація військовослужбовців завжди сильніша, ніж технічне оснащення армії". Зауважимо, повна назва конференції - "Православна церква Молдови та держава. Віра і знання".

Гайчук зазначив, що тоді в цьому контексті навів у приклад невеликі за чисельністю і оснащеннями армії, з серйозною мотивацією.

"Крім інших, я навів у приклад і армію Донбасу, не даючи їй ніякої оцінки", - сказав Гайчук. Він зазначив, що це стає зрозуміло з відео його повного виступу. Він сказав, що у промові говорив про приклади армій В'єтнаму, Палестини, Афганістану, а потім – "армії Донбасу".

"Скажу чітко, щоб більше не було спекуляцій: як громадянин, військовий в запасі і міністр оборони я поважаю і завжди буду поважати територіальну цілісність України", - написав Гайчук.

Далі наводимо уривок з виступу Гайчука, який призвів до вимог його відставки.

"Мене часто запитують, навіщо Молдові армія, якщо ми ніколи не переможемо? І я наводжу лише один приклад - Донбас. У Донбасу військових близько 10 тисяч, практично як у Національній армії Молдови. А в українського війська - 168 тисяч. Так, по-простому. Тобто дух, віра є ефективнішими в боротьбі. Якщо боєць вірить в свого командира, любить батьківщину, тоді він переможе і з менш сучасним озброєнням, ніж у супротивника", - заявив тоді Гайчук.



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