Туреччина каже про право вето на план НАТО на випадок нападу РФ на Балтію - ЗМІ
|17:15 02.12.2019
|Турция
Туреччина не шантажує НАТО своїм відхиленням оборонного плану для країн Балтії та Польщі та має повне право вето в рамках Альянсу, заявило турецьке джерело в понеділок перед самітом НАТО в Лондоні.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Агентство днями повідомило, що Туреччина відмовляється підтримати план НАТО для країн Балтії й Польщі на випадок нападу Росії, поки Альянс не запропонує Анкарі більше політичної підтримки у боротьбі з курдськими загонами YPG на півночі Сирії. Цю організацію вона розглядає як терористичну.
Анкара заявила, що глухий кут спричинило те, що США відкликали підтримку окремого плану оборони Туреччини, який охоплює будь-яку можливу атаку з півдня, де вона межує з Сирією, і що вона хоче владнати це питання.
"НАТО є інститутом, де Туреччина має повне право вето, політично і військово, і тут є процедури", - сказало джерело. "Немає такого як шантаж з боку Туреччини - така заява є неприйнятною".
Минулого тижня дипломатичне джерело заявило, що Туреччина "бере в заручники східну Європу", блокуючи схвалення військового плану, а друге джерело назвало поведінку Анкари "підривною".
Пізніше турецьке дипломатичне джерело заявило, що Туреччина "відкрита для пропозицій", і що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг намагається знайти спільну мову між союзниками.
Однак відносини між Туреччиною та її союзниками по НАТО напружені у зв'язку з низкою питань, починаючи від рішення Анкари про закупівлю російських систем ППО до політики щодо Сирії. Минулого місяця кілька членів НАТО засудили рішення Туреччини розпочати наступ у північно-східній Сирії проти загонів YPG.
Туреччина, яка є другою за величиною військовою структурою НАТО, хоче, щоб Альянс офіційно класифікував YPG, основний компонент Сирійських демократичних сил (SDF), як терористів. Її розлютила підтримка з боку союзників по НАТО для YPG, західного партнера в боротьбі з бойовиками "Ісламської держави".
Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив у четвер, що "підхід до захисту країн Балтії повинен бути таким же, як і до захисту інтересів Туреччини".
Міністр закордонних справ Литви, коментуючи повідомлення ЗМІ, висловив надію, що "певні рішення" будуть ухвалені до саміту Альянсу, який починається 3 грудня.
"Було б неправильно стверджувати, що існують певні розбіжності або блокування. Процес йде повним ходом", - сказав він.
Альянс вперше затвердив плани оборони для країн Балтії в 2010 році, а після анексії Криму вони були оновлені, але обговорення деталей планів досі триває.
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