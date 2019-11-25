Висловлювання спікера Держдуми В'ячеслава Володіна про загрозу виходу деяких областей зі складу України в разі утисків у країні малих народів у Кремлі назвали оцінним.

Про це повідомляє "Інтерфакс" із посиланням на прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова, передає Гордон.



На запитання, чи поділяє керівництво Кремля думку Володіна, Пєсков заявив, що зовнішню політику Росії формулює президент, а реалізує міністерство закордонних справ.



Оприлюднена 30 листопада на сайті російського парламенту заява Володіна стала реакцією на те, що 28 листопада українська делегація зірвала виступ депутата Держдуми від анексованого Криму Руслана Бальбека на форумі ООН у Женеві.



Пєсков зазначив, що всі гілки влади Росії стурбовані цим інцидентом і вважають неприйнятним проведення таких демаршів. Щодо інших оцінних заяв прессекретар порадив звернутися в Держдуму.



30 листопада Володін заявив, що зі складу України "може вийти" кілька областей через "націоналізм і утиски" національних меншин. Він вважає, що прикладом "найкращих практик" дотримання прав людини є анексований Росією Крим.



Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що якщо хтось сподівається, що від України будуть "відвалюватися, відходити, втрачатися якісь території, то це лише мрії".

