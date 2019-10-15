Столтенберг: НАТО – за діалог з Росією для налагодження відносин
|16:30 02.12.2019
|Россия
Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив про необхідність діалогу з Росією задля покращення відносин з нею.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він розповів у інтерв’ю німецькому мовнику ARD.
"Росія є нашим найбільшим сусідом – так і залишиться надалі. Нам потрібно розмовляти з Росією, щоб покращити наші відносини", - сказав він.
Столтенберг зазначив, що діалог потрібен, навіть якщо відносини не вдасться покращити. "Нам потрібно управляти складними відносинами з ними (росіянами - Ред.)", - сказав Столтенберг.
"Ми виступаємо за переговори щодо контролю над озброєнням з Росією. Німеччина завжди була дуже рішучим прихильником цього двостороннього підходу до відносин з Росією. І такий підхід справедливий: стримування в поєднанні з діалогом", - пояснив він свою позицію.
Минулого тижня президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не вважає Росію і Китай основною небезпекою для НАТО, і закликав до нового діалогу з Москвою.
Столтенберг, коментуючи заяву Макрона, заявив, що позиція президента Франції не заважає діям Альянсу щодо протидії Росії.
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