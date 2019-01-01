СБУ розповіла деталі обшуків в аеропорту Одеси
|16:15 02.12.2019
|Украина
Служба безпеки України і Генпрокуратура провели обшуки в аеропорту Одеси через виявлену схему розкрадання 11 млн гривень, виділених на ремонт аеропорту.
Про це йдеться в повідомленні СБУ у Facebook, передає РБК-Україна.
За даними слідства, керівництво з змові з генпідрядником присвоїло 11 млн гривень з 38 млн, які виділили на ремонт аеропорту. Фігуранти перерахували кошти на рахунки фіктивних фірм-субпідрядників, а самі роботи були виконані частково і з неякісних матеріалів, а частина послуг взагалі лишилася "на папері".
"Крім масштабної розтрати бюджетних коштів ця ситуація створила потенційну загрозу життю і здоров'ю пасажирів аеропорту. Завдяки втручанню СБУ цей ризик повністю виключено", - йдеться в повідомленні.
Керівнику фірми генпідрядника оголошено підозру у ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України. У разі доведення його провини, зловмиснику загрожує 12 років в'язниці та конфіскація.
Нагадаємо, минулого тижня Служба безпеки України і Національна поліція провели обшуки в офісі "Укргазвидобування". Під час обшуків вилучили комп'ютерну техніку.
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