Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров прокомментировал ответ Кремля на предложение Зеленского провести переговоры по Крыму с участием США.

По словам Чубарова, Москва избегает любые попытки обсудить Крым на Нормандской встрече, и делает это в свойственной ей хамской манере, передает ATR.

«Как и следовало ожидать, Москва, теперь уже на «финишной прямой» к предстоящему саммиту в Париже, отвергает любые попытки Украины обсудить в ходе встречи вопросы деоккупации Крыма», — отметил Чубаров на своей странице в Facebook.

Отметим, 2 декабря западные СМИ опубликовали интервью президента Украины, в котором Владимир Зеленский отметил следующее: «Думаю, что в деле с Крымом могли бы помочь США. Мог бы быть такой формат переговоров: Украина, Россия, США».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обсуждение «темы Крыма невозможно»

«На уточняющий вопрос о том, не приведет ли это к свертыванию переговоров, Песков ответил отрицательно. Типа, а куда вы, украинцы, денетесь… Проглотим и это?» — добавил Чубаров.

Напомним, ранее Зеленский предложил новый формат переговоров по Крыму — с участием США.

Как известно, ранее глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский на встрече в Нормандском формате, которая состоится 9 декабря в Париже, должен четко сказать, что Крым и Донбасс будут деоккупированы вместе.

Отметим, встреча лидеров Украины, Франции, Германии и России запланирована на 9 декабря в Париже.