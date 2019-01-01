У понеділок, 2 грудня, почалися поставки російського трубопровідного газу до Китаю.

У церемонії відкриття трубопроводу «Сила Сибіру» «Газпрому» в рамках телемосту взяли участь російський президент Володимир Путін (з Сочі), який дав команду початку поставок, і голова КНР Сі Цзіньпін (з Пекіна), повідомляє УНІАН.

Голова правління «Газпрому» Олексій Міллер перебував у цей момент на прикордонній компресорної станції «Атаманська» в Амурській області, звідки й почалися поставки в Китай, передає РБК.

У травні 2014 року «Газпром» і китайська держкомпанія CNPC після більше десяти років переговорів підписали контракт на постачання російського газу з Чаяндинського родовища в Якутії (запаси 1,2 трлн куб. м газу) і Ковиктинського родовища в Іркутській області (2,7 трлн куб. м, запуск в 2023 році) та будівництво нового газопроводу, який отримав назву «Сила Сибіру».

Договір укладено терміном на 30 років і передбачає поставку в Китай 38 млрд куб. м газу в рік.

Згідно з контрактними зобов'язаннями, в 2020 році по газопроводу передбачається поставити 5 млрд куб. м, у 2021 році — 10 млрд куб. м, в 2022 році — 15 млрд куб. м, сказав 29 листопада менеджер «Газпром експорту» Андрій Зотов.

Загальна сума контракту в цінах 2014 року становила $400 млрд, за час його дії китайським споживачам планується поставити більше 1 трлн куб. м газу.

Після виходу «Сили Сибіру» на проектну потужність в 38 млрд куб. м газу в рік Китай стане другим за обсягом споживачем російського газу в світі після Німеччини, яка придбала 58,5 млрд куб. м газу «Газпрому» в 2018 році.

Китай є найбільш зростаючим споживачем і найбільшим імпортером газу в світі.

За даними ВР, споживання газу Китаєм в 2018 році зросло на 17,7% до рівня 2017 року і становило 283 млрд куб. м в рік, імпорт — на 30,7% — до 125,5 млрд куб. м в рік.

Таке зростання пов'язане з політикою в країні щодо заміни вугілля на газ — екологічно чисте джерело енергії. З цієї причини Китай змушений збільшувати власний видобуток, який у 2018 році становив 161,5 млрд куб. м.

При цьому за рівнем споживання газу Китай знаходиться на третьому місці в світі після США та Росії.

Основними постачальниками газу в Китай в 2018 році стали Туркменістан (33,8 млрд куб. м), Австралія (23,6 млрд куб. м), Катар (10,3 млрд куб. м).

Станом на кінець 2018 року експорт зрідженого природного газу (СПГ) з Росії в Китай, за даними ІМЕМО РАН, становив 1,6 млрд куб. м, або 2% від китайського імпорту СПГ в 2018 році.

Очікується, що власний видобуток газу в Китаї може зрости до 260 млрд куб. м до 2030 року, але темпи приросту все одно будуть відставати від попиту. У результаті потреба в імпорті може зрости до 2030 році до 285 млрд куб. м, прогнозує BP.

Протяжність «Сили Сибіру» становить близько 3 тис. км, на проект витратили 1,1 трлн руб.

Новим трубопроводом буде поставлятися тільки газ «Газпрому», хоча «Роснефть» та інші незалежні виробники не раз зверталися до уряду з пропозиціями врахувати і їхню сировину, але газова монополія виступала проти.

Зокрема, у травні 2014 року, після того як «Газпром» підписав контракт з CNPC, голова «Роснефти» Ігор Сєчін заявив, що компанія розраховує на отримання доступу до трубопроводу «Сила Сибіру», якщо його потужність вирішать розширити.

Проте Міллер в кінці червня 2014 року говорив, що в «Силі Сибіру» не буде місця для незалежних виробників газу, і висловлював упевненість, що холдинг зможе сам наповнити газопровід.



