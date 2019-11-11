Зеленський розповів про гарантії європейців зберегти санкції
|15:30 02.12.2019
|Украина
Президент Володимир Зеленський заявив, що отримав гарантії від лідерів Європи про збереження санкційного режиму щодо Росії, поки Україна не поверне усі втрачені території.
Як повідомляє "Європейська правда", про це Зеленський розповів у інтерв'ю західним ЗМІ Der Spiegel, Le Monde, Time і Gazeta Wyborcza.
"Лідери Європи гарантували мені, що політика санкцій залишиться до тих пір, поки ми не повернемо всі свої втрачені території", - сказав глава української держави.
Він не став коментувати заяву Макрона про його прагнення покращити відносини з Москвою, але зазначив, що президент Франції запевнив його у підтримці.
"Я обговорював з ним (Макроном – Ред.) українську позицію, і він сказав, звичайно, ми підтримуємо територіальну цілісність та суверенітет України", - зазначив Володимир Зеленський.
Минулого тижня президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не вважає Росію і Китай основною небезпекою для НАТО, і закликав до нового діалогу з Москвою.
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