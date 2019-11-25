Кремль: Путін на зустрічі в Парижі готовий пояснити Зеленському, чому Росія не бажає обговорювати повернення Криму

14:30 02.12.2019   Крым

Президент Росії Володимир Путін на зустрічі в Парижі може пояснити президенту України Володимиру Зеленському, чому РФ не бажає обговорювати повернення Криму Україні.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

 «Тут жодної реакції Кремля бути не може. Власне, будь-яке обговорення теми Криму неможливе. Про це неодноразово говорилося на самих різних рівнях», - сказав Пєсков, коментуючи заяви Зеленського про бажання створити нову площадку за участю США для повернення Україні окупованого Криму.

При цьому Пєсков підкреслив, що якщо Зеленський порушить це питання на особистій зустрічі з Путіним, то глава російської держави «дасть розгорнуті і послідовні відповіді на всі відповідні питання, які можуть ставитися».

«Президент (Путін) завжди робить (це) відкрито, конструктивно і абсолютно вичерпно», - зазначив його прес-секретар.

При цьому Пєсков підкреслив, що реакція Путіна не залежить від формату зустрічі й порушення цього питання у «нормандському форматі», і що «це питання не призведе до згортання переговорів у Парижі».

Як повідомлялося раніше, зустріч лідерів України, Німеччини, Франції та РФ запланована на 9 грудня в Парижі.

Довідка.

Росія окупувала український Крим, ввівши на територію півострова військових і організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення.

Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ. 18 березня 2014 року в Кремлі було підписано так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнали анексію Криму і ввели санкції проти Росії. Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.

 



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