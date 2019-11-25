Кремль отверг идею Зеленского об обсуждении Крыма представителями России, Украины и США
|13:59 02.12.2019
|Крым
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет обсуждать тему Крыма с киевскими властями.
Так он прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского провести переговоры о статусе полуострова с представителями России и США, передает Крым Информ.
«Какое-либо обсуждение Крыма невозможно. Об этом неоднократно говорилось на самых различных уровнях», - цитирует Пескова телеканал RT.
Ранее Зеленский в интервью европейским СМИ заявил, что намерен на саммите стран «нормандской четверки» предложить новый формат переговоров о статусе Крыма с участием России, Украины и США. Саммит пройдет 9 декабря в Париже.
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