Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет обсуждать тему Крыма с киевскими властями.

Так он прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского провести переговоры о статусе полуострова с представителями России и США, передает Крым Информ.

«Какое-либо обсуждение Крыма невозможно. Об этом неоднократно говорилось на самых различных уровнях», - цитирует Пескова телеканал RT.

Ранее Зеленский в интервью европейским СМИ заявил, что намерен на саммите стран «нормандской четверки» предложить новый формат переговоров о статусе Крыма с участием России, Украины и США. Саммит пройдет 9 декабря в Париже.