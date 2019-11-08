Вища рада безпеки Молдови на цьому тижні обговорить підготовку до можливого припинення поставок російського газу по території України.

Про це повідомив президент республіки Ігор Додон на брифінгу в понеділок, пише УНН з посиланням на місцеве видання NOI.

“Треба обговорити з „Молдовагаз“ і іншими підприємствами енергетичного сектора ситуацію після 1 січня. У нас немає визначеності в тому, що стосується транзиту газу через територію України”, — сказав Додон.

Чинний контракт з “Газпромом” на постачання блакитного палива закінчується в 2019 році, але буде продовжений найближчим часом.

Додон також повідомив, що в даний час обговорюються варіанти доставки російського газу в країну.

“Угода з „Газпромом“ має бути підписана в найближчі дні. Ми готові до базового сценарію і альтернативних. Базовий — якщо Росія і Україна домовляться до 31 грудня і залишиться колишній транзит”, — сказав Додон, зазначивши, що цей сценарій найбільше влаштовує Молдову.

Якщо колишнього транзиту через Україну не буде, то за словами президента, передбачено кілька варіантів доставки російського газу.

“На даному етапі їх два. Перший — через „Турецький потік“. Тут все технічні деталі опрацьовані і у нас є можливість отримувати газ таким чином”, — сказав президент, пояснивши, що мова йде про маршрут через Туреччину, Болгарію, Румунію, по існуючій системі магістральних газопроводів на Балканах.

“Другий варіант, у разі якщо знадобляться додаткові обсяги, то вони підуть через Олексіївку — через північ, з України. І це теж російський газ, який може поставлятися реверсно”, — пояснив Додон. За його словами, питання поставок газу винесено на засідання Вищої ради безпеки країни (ВРБ), яке відбудеться на цьому тижні.

“Це питання хочемо обговоримо в рамках ВРБ, так як мова йде не тільки про постачання газу, а й роботу електростанцій, теплових мереж. Ми повинні всі разом обговорити готовність енергосектору до будь-яких сценаріїв з 1 січня”, — пояснив президент.