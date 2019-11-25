Заяви влади України про готовність приєднати кілька російських областей є безпідставними.

Про це заявив глава комітету Ради Федерації з міжнародних справ Костянтин Косачев одному з російських інтернет-порталів в понеділок, пише УНН.

Так Косачев прокоментував висловлювання віцепрем’єра України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитра Кулеби, який виключив можливість виходу будь-яких територій зі складу країни і в той же час заявив про готовність України прийняти пару областей РФ.

“Дана заява — не більше ніж неохайна політична гра, вона не має ні сенсу, ні основи, ні якої б то не було реальної перспективи”, — сказав Косачев.

Він пояснив, що в РФ громадянам всіх національностей “надані найширші права і це є принциповою позицією країни”, а Україна нібито “послідовно вибудовує мононаціональну державу”.

“Вона заперечує права національних меншин, в тому числі і росіян, і російськомовного населення. Ми знаємо, які проблеми існують у угорського, румунського, польського етнічних меншин в Україні”, — заявив Косачев.

Варто також додати, що ще у жовтні у Раді Федерації РФ заявили, що потрібно давати оцінку “злочинним провокаціям України”.