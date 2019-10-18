Україна і Росія ще не домовилися про обсяги транзиту газу - Оржель

14:15 02.12.2019   Украина

Українська та російська сторони ще не дійшли згоди щодо обсягів транзиту газу, оскільки на цьому етапі тривають технічні обговорення договору про інтерконектор та договору на транспортування.

Про це на пресконференції заявив міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель, повідомляє кореспондент  Укрінформу.

"Зараз активно відбувається робота у погодженні двох договорів: договору про інтерконектор та договору на транспортування. Це попередньо, щоб приймати кінцеві рішення щодо обсягів, строків або ж компенсації, ми маємо чітко відпрацювати усі технічні моменти. Технічні процеси відбуваються досить активно. Сторони перебувають у технічних консультаціях, найближчим часом переходитимо до суттєвих елементів", - сказав міністр.

Оржель також дав оцінку перебігу тристоронніх перемовин.

"Не можу сказати, що вони є легкими, проте на певному етапі є конструктивними", - зазначив Оржель.

Як повідомлялося, контракт НАК "Нафтогаз України" із Газпромом закінчується 31 грудня нинішнього року. Україна наполягає на укладенні довгострокового контракту щодо подовження транзиту газу.



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