Делегація ЗСУ взяла участь у військовому параді з нагоди Національного Дня Румунії
|13:45 02.12.2019
|Румыния
У Бухаресті делегація ЗС України на чолі із начальником Генерального штабу — Головнокомандувачем Збройних Сил України генерал-лейтенантом Русланом Хомчаком 1 грудня взяла участь у святкових заходах та військовому параді з нагоди Національного дня та Дня великого об’єднання Румунії.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ на сторінці у Facebook, передає День.
“Румунія є для нас не просто географічною сусідкою, а одним з надійних союзників, справжнім другом України в Європі. Наша співпраця є надзвичайно важливим елементом регіональної безпеки”, – наголосив генерал-лейтенант Руслан Хомчак.
Також делегація Збройних Сил України взяла участь в офіційній церомонії, в ході якої Президент Румунії Клаус Йоганніс представив особовому складу нещодавно призначеного начальника Штабу оборони Збройних сил Румунії генерал-лейтенанта Даніеля Петреску.
Зазначається, що святкування Національного дня Румунії проходить 1 грудня. Цього дня 1918 року в місті Альба-Юлія відбулося остаточне приєднання до Румунії Трансільванії. Святкові заходи включають парад, урочисті і культурні події.
Свято відзначають з 1990 року.
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