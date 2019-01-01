Делегація ЗСУ взяла участь у військовому параді з нагоди Національного Дня Румунії

13:45 02.12.2019   Румыния

У Бухаресті делегація ЗС України на чолі із начальником Генерального штабу — Головнокомандувачем Збройних Сил України генерал-лейтенантом Русланом Хомчаком 1 грудня взяла участь у святкових заходах та військовому параді з нагоди Національного дня та Дня великого об’єднання Румунії. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ на сторінці у Facebook, передає День.

“Румунія є для нас не просто географічною сусідкою, а одним з надійних союзників, справжнім другом України в Європі. Наша співпраця є надзвичайно важливим елементом регіональної безпеки”, – наголосив генерал-лейтенант Руслан Хомчак.

Також делегація Збройних Сил України взяла участь в офіційній церомонії, в ході якої Президент Румунії Клаус Йоганніс представив особовому складу нещодавно призначеного начальника Штабу оборони Збройних сил Румунії генерал-лейтенанта Даніеля Петреску.

Зазначається, що святкування Національного дня Румунії проходить 1 грудня. Цього дня 1918 року в місті Альба-Юлія відбулося остаточне приєднання до Румунії Трансільванії. Святкові заходи включають парад, урочисті і культурні події.

Свято відзначають з 1990 року.



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