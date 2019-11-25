Оккупанты планируют в 2020 году начать строительство многоэтажных домов для офицеров отдельного соединения береговой обороны в с. Перевальное (Симферопольский район).

Об этом сообщила пресс-служба ЧФ РФ со ссылкой на командующего ЧФ РФ Игоря Осипова, пердает Флот2017.

«В 2020 году там планируется приступить к строительству для военнослужащих Черноморского флота семи домов в общей сложности на 336 квартир и двух общежитий по 70 комнат в каждом. Проектная документация по этим объектам получила положительное заключение Государственной экспертизы», — говорится в сообщении.

Оккупанты проложили 30 км полевого водопровода. В пресс-службе минобороны РФ отметили, что вода с Балановского водохранилища (Белогорский район) подается по магистрали до станции осветления воды, а затем поступает в часть.

Отметим, что оккупанты для нужд части проложили 30 км полевого водопровода. Над прокладкой военного водопровода с Балановского водохранилища (Белогорский район) в п. Перевальное (Симферопольский район) работали 150 военнослужащих, 50 единиц спецтехники.

До оккупации в с. Перевальное располагалась 36-я бригада береговых войск ВМСУ.

1 декабря 2014 года оккупанты сформировали 126 отдельную бригаду береговой обороны ЧФ РФ и разместили ее в Перевальном. В 126-ю ОБрБО ЧФ РФ входят мотострелковый, горный, зенитный и другие батальоны, а также отдельные роты.