Оккупанты обживаются в Крыму: военные построят многоквартирные дома в Перевальном
|13:30 02.12.2019
|Крым
Оккупанты планируют в 2020 году начать строительство многоэтажных домов для офицеров отдельного соединения береговой обороны в с. Перевальное (Симферопольский район).
Об этом сообщила пресс-служба ЧФ РФ со ссылкой на командующего ЧФ РФ Игоря Осипова, пердает Флот2017.
«В 2020 году там планируется приступить к строительству для военнослужащих Черноморского флота семи домов в общей сложности на 336 квартир и двух общежитий по 70 комнат в каждом. Проектная документация по этим объектам получила положительное заключение Государственной экспертизы», — говорится в сообщении.
Оккупанты проложили 30 км полевого водопровода. В пресс-службе минобороны РФ отметили, что вода с Балановского водохранилища (Белогорский район) подается по магистрали до станции осветления воды, а затем поступает в часть.
Отметим, что оккупанты для нужд части проложили 30 км полевого водопровода. Над прокладкой военного водопровода с Балановского водохранилища (Белогорский район) в п. Перевальное (Симферопольский район) работали 150 военнослужащих, 50 единиц спецтехники.
До оккупации в с. Перевальное располагалась 36-я бригада береговых войск ВМСУ.
1 декабря 2014 года оккупанты сформировали 126 отдельную бригаду береговой обороны ЧФ РФ и разместили ее в Перевальном. В 126-ю ОБрБО ЧФ РФ входят мотострелковый, горный, зенитный и другие батальоны, а также отдельные роты.
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