Україна виграє позиції в Росії на зовнішніх ринках озброєння та продовжує гідну конкуренцію .

Про це заявив заступник генерального директора концерну "Укроборонпром", ексдепутат Верховної ради Мустафа Найєм ATR, передає OBOZREVATEL.

Він додав, що Україна має великий потенціал у цій сфері.

"У ситуації, коли ми 30 років не фінансували цю історію, ми продовжували вигравати позиції на зовнішніх ринках у Росії – основного нашого конкурента, тому що ми обслуговуємо техніку радянського походження, ми надаємо комплектувальні до бронетехніки і авіації, ми їх ремонтуємо", – сказав Найєм.

Топові російські ЗМІ поширили заяву Найєма, піддавши її під сумніву.