В Україні заявили про перемогу над Росією: розгорівся ажіотаж
|13:15 02.12.2019
|Украина
Україна виграє позиції в Росії на зовнішніх ринках озброєння та продовжує гідну конкуренцію.
Про це заявив заступник генерального директора концерну "Укроборонпром", ексдепутат Верховної ради Мустафа Найєм ATR, передає OBOZREVATEL.
Він додав, що Україна має великий потенціал у цій сфері.
"У ситуації, коли ми 30 років не фінансували цю історію, ми продовжували вигравати позиції на зовнішніх ринках у Росії – основного нашого конкурента, тому що ми обслуговуємо техніку радянського походження, ми надаємо комплектувальні до бронетехніки і авіації, ми їх ремонтуємо", – сказав Найєм.
Топові російські ЗМІ поширили заяву Найєма, піддавши її під сумніву.
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