Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков відреагував на заяву спікера Держдуми Російської Федерації В’ячеслава Володіна, яка пролунала у вихідні.

Про це Разумокв заявив під час засідання погоджувальної ради депутатських фракцій, передає Еспресо.TV.

“Я думаю, що заява спікера Держдуми РФ не може лишитись без реакції Ради. Я хотів би зазначити, що в Україні немає ні малих, ні великих, ні середніх народів, в Україні є український народ. Так, він багатонаціональних, так, він може розмовляти різними мовами, але це єдиний народ та єдина держава і я хотів би запевнити всіх, якщо хтось буде сподіватися, що будуть “відвалюватися”, “відходити” і ми втрачатимемо території, то це лише мрії”, - сказав Разумков.

За його словами, Верховна Рада буде докладати максимум зусиль для того, щоб консолідувати суспільство навколо тих тем, які нас будуть об’єднувати.

“Сьогодні всі верстви населення, всі органи влади повинні концентруватися саме на цьому”, - додав Разумков.

Нагадаємо, що спікер Держдуми Росії В’ячеслав Володін заявив, що через "націоналізм та утиски малих народів" зі складу України можуть вийти ряд областей.