Зеленський назвав три мети, яких хоче досягти на нормандській зустрічі
|12:30 02.12.2019
|Украина
Президент Володимир Зеленський назвав три головні мети, яких він хоче досягти під час переговорів у нормандському форматі.
Про це він розповів в інтерв'ю Der Spiegel, повідомляє НВ.
«Перша — це обмін полоненими з певними термінами. Я впевнений, що Франція і Німеччина за це, і поки я не розумію, чому Росія може противитися», — сказав глава держави.
У той же час Зеленського зазначив, що це питання дуже делікатне, так як є розбіжності з приводу кількості полонених, зазначеного у списках сторін.
«Друга історія — яка дуже складна — це перемир’я. На всіх зустрічах у Мінську з усіма домовленостями і поясненнями вона була у числі перших, найважливіших моментів», — підкреслив він.
Незважаючи на те що, за словами Зеленського, стріляти на Донбасі стали рідше, повного припинення вогню там досі немає.
«Третій момент, перш ніж приступити до виборів, — це повне виведення всіх незаконних військових підрозділів будь-якого роду, у будь-який уніформі і з будь-якою зброєю. Коли ці три пункти будуть вирішені, ви побачите, чи хочемо ми всі закінчити війну. Ми самі хочемо цього точно. Але тоді ми подивимося, чи дійсно Росія цього хоче», — додав президент.
Нагадаємо, 9 грудня у Парижі заплановано саміт лідерів нормандської четвірки: Україна, Німеччини, Франції та Росії.
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