В аннексированном Крыму закрылась шикарная гостиница Ротару
|13:01 02.12.2019
|Крым
На аннексированном россиянами полуострове Крыму закрылась гостиница Вилла София, принадлежащая легенда украинской эстрады - певице Софии Ротару.
Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на представителя персонала отеля, передает Главред.
"До 1 мая будет осуществляться полная реконструкция и ремонт здания внутри и снаружи", — сообщил он.
По данным источника, Вилла София уже недавно подвергалась ремонту, но "руководство так решило".
Также сообщается о том, что многие номера в Вилле София пустовали, поскольку в среднем цена за сутки проживания достигала 82 тысяч рублей (около 30,6 тысячи гривен).
Напомним, ранее вспыхнул скандал из-за запланированного выступления Софии Ротару в Москве на фестивале Песня года 2019.
В частности, выступление Ротару на новогоднем корпоративе в декабре обойдется организторам в 60 тысяч долларов.
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