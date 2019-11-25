В аннексированном Крыму закрылась шикарная гостиница Ротару

13:01 02.12.2019   Крым

На аннексированном россиянами полуострове Крыму закрылась гостиница Вилла София, принадлежащая легенда украинской эстрады - певице Софии Ротару.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на представителя персонала отеля, передает Главред.

"До 1 мая будет осуществляться полная реконструкция и ремонт здания внутри и снаружи", — сообщил он.

По данным источника, Вилла София уже недавно подвергалась ремонту, но "руководство так решило".

Также сообщается о том, что многие номера в Вилле София пустовали, поскольку в среднем цена за сутки проживания достигала 82 тысяч рублей (около 30,6 тысячи гривен).

Напомним, ранее вспыхнул скандал из-за запланированного выступления Софии Ротару в Москве на фестивале Песня года 2019.

В частности, выступление Ротару на новогоднем корпоративе в декабре обойдется организторам в 60 тысяч долларов.   



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