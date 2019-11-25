Зеленський запропонував новий формат переговорів по Криму
|12:01 02.12.2019
|Крым
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Сполучені Штати Америки (США) можуть допомогти Києву в поверненні Криму.
Про це він заявив в інтерв'ю польському виданню Gazeta Wyborcza, повідомляє РБК-Україна.
Зеленський запропонував формат переговорів: Україна, Росія, США.
"Думаю, що в справі з Кримом могли б допомогти США. Міг би бути такий формат переговорів: Україна, Росія, США", - сказав він.
Український президент зазначив, що буде піднімати це питання на нормандській зустрічі.
"Я запитаю на саміті, чи можемо ми говорити про Крим в цьому колі. Якщо ні, то мені б хотілося, щоб ми погодили ще якийсь формат. Ця наша територія, і я б хотів, щоб вона до нас повернулася", - заявив він.
Нагадаємо, представництво президента України в Автономній Республіці Крим звернулося до Apple через позначення Криму російською територією в своїх додатках. Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що в програмі "Погода" Apple на території Росії почало показувати Крим і Севастополь територією РФ.
Додамо, представник президента України в Криму Антон Кориневич заявляв, що Україна на сьогоднішній день не розглядає варіант застосування збройних сил для звільнення окупованого Криму.
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