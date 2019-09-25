Жителям оккупированной Ялты придется платить налог на недвижимость

11:15 02.12.2019   Крым

Жителям оккупированной Ялты придется платить муниципальный налог на недвижимость. Соответствующее решение принято на "очередной сессии городского совета".

Как передает корреспондент РИА «Новый День», до сих пор ялтинцы, как и все крымчане, были освобождены от налога на имущество физических лиц. Однако с 1 января 2020 года для ялтинцев налоговые каникулы закончатся. Платить придется и за квартиру, и за дом, и за гараж, и за машино-место, и за любую другую недвижимость.

В зависимости от вида имущества ставка налога составит от 0,1% до 1% от кадастровой стоимости.

При этом первый три года будут действовать понижающие коэффициенты.

Например, налог за объект кадастровой стоимость 1 млн рублей составит 1 тыс рублей. Но первые три года платежи составят, соответственно, 200, 400 и 600 рублей.

Минимальная ставка налога – 0,1% установлена для жилых домов и квартир или их частей, гаражей и машино-мест, хозяйственных строений и сооружений площадью менеее 50 квадратных метров, а также для единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой дом.

Кроме того, с 2020 года исходя из кадастровой стоимости будет исчисляться и земельный налог. При этом для участков под жилой застройки, ИЖС, и личного подсобного хозяйства ставка снижена с 0,3% до 0,2%.
 



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