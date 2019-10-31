Бердянский порт посетила делегация китайского производителя ветротурбин Goldwind

11:01 02.12.2019   Украина

Бердянский морской порт на минувшей неделе посетили представители китайского производителя ветроэнергетического оборудования Goldwind.

Как сообщила пресс-служба ГП «Бердянский морской торговый порт» (БМТП), сейчас китайская компания определяет место перевалки 10 комплектов ветроэнергетического оборудования, которое планирует поставить осенью 2020 года, передают Поры Украины.

Представителей компании интересовали производственные мощности госстивидора, объемы складских площадок, технология перегрузки и другие параметры.

Как сообщил и. о. директора ГП «БМТП» Александр Трощенков, складские площадки госстивидора позволяют разместить 27 комплектов ветроэнергетического оборудования.

Пресс-служба напомнила, что ГП «БМТП» в 2020 году планирует перегрузить 130 комплектов ветроэнергетических установок второй и третьей очередей Запорожской ветровой электростанции (ВЭС).

В текущем году ГП «БМТП» перегрузило 26 комплектов ветрогенераторов второй очереди Приморской ВЭС. В январе текущего года госстивидор завершил перегрузку 26 комплектов ветрогенераторов первой очереди Приморской ВЭС.



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