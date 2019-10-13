Французький корвет залишив одеський порт
|10:30 02.12.2019
|Украина
Вчора, після чотирьох денного офіційного візиту в Одесі, морський порт покинув французький військовий корвет Commandant Birot (F796) проєкту А69 (тип Aviso).
Про це повідомляє Український мілітарний портал з посиланням на інформацію від Володимира Трофімова
З акваторії Одеського морського порту його вивів буксир СФІНКС, далі корвет пішов самостійно.
В ході візиту екіпаж корабля взяв участь у ряді заходів, а сам Commandant Birot (F796) відвідували різноманітні делегації, серед яких – курсанти українського Інституту ВМС
Головне завдання, яке було поставлено перед кораблем в ході візиту до Одеси – підтримання вільної навігації у Чорному морі.
Перед візитом в порт Одеси французький корвет з 22 по 25 листопада перебував у Грузії в порту Батумі. Там разом з грузинською береговою охороною провів спільні військові маневри.
Commandant Birot (F796) знаходиться на озброєнні Військово-морських сил Франції з 1984 року. Своє ім’я корабель отримав на честь командира корвету FFL Mimosa (K 11) – Роджера Біро. FFL Mimosa (K 11) був потоплений німецькою субмариною U-124 в ніч з 8 на 9 червня 1942 року.
Короткі технічні характеристики Commandant Birot (F796):
Водотоннажність: 1250 тонн
Довжина: 80,5 метрів
Ширина: 10,3 метрів
Осадка: 5,6 метрів
Максимальна швидкість: до 24 вузлів
Екіпаж: 85 осіб
Озброєння:
чотири ПУ ПКР Exocet MM40
100 мм артилерійська установка Mle 68
дві 20-мм зенітні гармати F2
чотири 550-мм торпедних апарати
ЗРК SIMBAD (з ракетами Mistral)
Ще на цю тему:
До Одеси прибув французький корвет Commandant Birot
В порту Одессы пришвартовались военные корабли четырех стран НАТО
Корабли НАТО зайдут в порт Одессы — Кулеба
У Чорному морі стартували навчання НАТО Fall Storm 2019
У Чорне море увійшла протимінна група НАТО
З Одеси відбув американський есмінець Porter
Есмінець ВМС США "Портер" зайшов у порт Одеси
ВМС США пояснили візит есмінця «Портер» у Чорне море
Есмінець BBC США Porter увійшов у Чорне море
В конце октября в Черное море зайдут корабли НАТО