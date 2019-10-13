Вчора, після чотирьох денного офіційного візиту в Одесі, морський порт покинув французький військовий корвет Commandant Birot (F796) проєкту А69 (тип Aviso).

Про це повідомляє Український мілітарний портал з посиланням на інформацію від Володимира Трофімова

З акваторії Одеського морського порту його вивів буксир СФІНКС, далі корвет пішов самостійно.

В ході візиту екіпаж корабля взяв участь у ряді заходів, а сам Commandant Birot (F796) відвідували різноманітні делегації, серед яких – курсанти українського Інституту ВМС

Головне завдання, яке було поставлено перед кораблем в ході візиту до Одеси – підтримання вільної навігації у Чорному морі.

Перед візитом в порт Одеси французький корвет з 22 по 25 листопада перебував у Грузії в порту Батумі. Там разом з грузинською береговою охороною провів спільні військові маневри.

Commandant Birot (F796) знаходиться на озброєнні Військово-морських сил Франції з 1984 року. Своє ім’я корабель отримав на честь командира корвету FFL Mimosa (K 11) – Роджера Біро. FFL Mimosa (K 11) був потоплений німецькою субмариною U-124 в ніч з 8 на 9 червня 1942 року.

Короткі технічні характеристики Commandant Birot (F796):

Водотоннажність: 1250 тонн

Довжина: 80,5 метрів

Ширина: 10,3 метрів

Осадка: 5,6 метрів

Максимальна швидкість: до 24 вузлів

Екіпаж: 85 осіб

Озброєння:

чотири ПУ ПКР Exocet MM40

100 мм артилерійська установка Mle 68

дві 20-мм зенітні гармати F2

чотири 550-мм торпедних апарати

ЗРК SIMBAD (з ракетами Mistral)