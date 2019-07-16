Українці у тюрмах Греції: у МЗС пояснили, як допомагають засудженим морякам

11:45 02.12.2019   Греция

 Договір про дозвіл звільненим умовно-достроково повернутися до України - один із шляхів вирішення проблем українських моряків, засуджених у Греції.

МЗС спільно з Мін'юстом підготували такий договір, грецька сторона його принципово погодила, працюємо над питанням підписання.

 Про це кореспонденту УНН повідомив начальник Управління консульського забезпечення Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

Кирилич наголосив, що засудження українців у Греції за перевезення нелегальних мігрантів - це наслідок. А усувати необхідно причини - втягнення їх у вчинення правопорушення з перевезення нелегальних мігрантів.

Незважаючи на на факт засудження у Греції понад сто українців за це правопорушення і широку кількарічну роз‘яснювальну роботу, затримання продовжуються. Грецький законодавець суворий, він кваліфікує таке правопорушення як тяжкий злочин, а отже, і застосовує сувору санкцію, додав він.

Також Кирилич розповів про те, як дипломати допомагають засудженим у Греції українським морякам.

"Ми провели серію переговорів з Генеральним прокурором Греції, в Міністерстві юстиції, прокурорами Пірея, з керівництвом в‘язниць, консул 2019-го понад 100 разів відвідував засуджених в закладах тримання і під час судових засідань. Шляхи вирішення цієї проблеми - це припинити вчиняти правопорушення, а для засуджених - скористатися правом переведення для відбування покарання в Україні (до слова, тільки 5 засуджених заявили таке бажання), апеляційний перегляд справи (двох українців оправдано і звільнено), а для цього адвокатам необхідно підготувати сильну доказову базу, а також ухвалити договір про дозвіл звільненим умовно-достроково повернутися до України (близько 30 осіб звільнено)", - зауважив він і додав, що "МЗС спільно з Мінюстом підготували такий договір, грецька сторона його принципово погодила, працюємо над питанням підписання".

Дипломат також наголосив, що найближчим часом планують провести широкоформатні переговори в Афінах за участю також і представників правоохоронних органів України.



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