Польська авіакомпанія LOT запустить рейси в Івано-Франківськ
|10:01 02.12.2019
|Украина
Польська авіакомпанія LOT в 2020 році планує почати здійснювати рейси з Варшави в Івано-Франківськ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр транспортних стратегій (ЦТС).
Наголошується, що національний польський перевізник запросив слоти на виконання рейсів. Всього LOT подав заявки на отримання слотів в 15 аеропортів для здійснення польотів у період літньої навігації 2020 року.
При цьому, деякі нові рейси вже оголошені, про інших, ймовірно, стане відомо в найближчому майбутньому. Серед них і український аеропорт.
"Повна новинка, в свою чергу, Івано-Франківськ", - повідомляють польські журналісти.
Зараз LOT літає в Україну в аеропорти Бориспіль, Київ, Львів, Харків, Запоріжжя, Одеса.
Азербайджанський лоукостер Buta Airways з 23 грудня 2019 року почне виконувати прямі рейси з Баку до Львова.
Крім того, 30 листопада, авіакомпанія Turkish Airlines відновила рейси за маршрутом Стамбул - Одеса.
Раніше повідомлялося, що українська авіакомпанія SkyUp 29 жовтня запустила рейси в Тбілісі з аеропорту Харкова.
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