Реалізація проекту Трансанатолійського трубопроводу (TANAP) з транспортування природного газу з Азербайджану до Європи ще більше підвищить роль Грузії як транзитної країни.

Про це заявив прем'єр Георгій Гахарія, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми всі добре розуміємо, наскільки важливо, щоб наша країна виконувала функцію і роль мосту не тільки з економічного, політичного, соціального та культурного погляду, але і з погляду енергоносіїв", - заявив журналістам Г.Гахарія, який в суботу разом з президентами Туреччини та Азербайджану брав участь в урочистій церемонії запуску TANAP в турецькій провінції Едірне.

При цьому він підкреслив, що найважливішим викликом для уряду Грузії є швидке економічне зростання, нові робочі місця і національна безпека.

"Проект TANAP відповідає всім цим напрямкам. Тому для нас украй важливо проведений сьогодні захід разом з нашими сусідами і нашими друзями, коли проект TANAP вже підійшов до кордонів Європи і дає можливість транспортувати азербайджанський газ на європейський ринок через Грузію", - сказав Гахарія.

"І, звичайно ж, у цьому контексті транзитна функція Грузії набуває як політичного, так і економічного вимірювання", - заявив грузинський прем'єр.

TANAP протяжністю 1,85 тис. км призначений для транспортування азербайджанського газу з родовища Шах-Деніз у рамках Стадії-2 від грузино-турецького кордону до західних кордонів Туреччини.

Пропускна спроможність газопроводу складе як мінімум 16 млрд кубометрів, з яких 10 млрд спрямовуватиметься в Європу, 6 млрд кубометрів - у західні регіони Туреччини. У перспективі потужність труби буде доведена до 24 млрд кубометрів газу в рік, а потім - до 31 млрд кубометрів.