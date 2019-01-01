Для Грузії як транзитної країни проект TANAP набуває як політичного, так і економічного вимірювання

10:45 02.12.2019   Грузия

Реалізація проекту Трансанатолійського трубопроводу (TANAP) з транспортування природного газу з Азербайджану до Європи ще більше підвищить роль Грузії як транзитної країни.

Про це заявив прем'єр Георгій Гахарія, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми всі добре розуміємо, наскільки важливо, щоб наша країна виконувала функцію і роль мосту не тільки з економічного, політичного, соціального та культурного погляду, але і з погляду енергоносіїв", - заявив журналістам Г.Гахарія, який в суботу разом з президентами Туреччини та Азербайджану брав участь в урочистій церемонії запуску TANAP в турецькій провінції Едірне.

При цьому він підкреслив, що найважливішим викликом для уряду Грузії є швидке економічне зростання, нові робочі місця і національна безпека.

"Проект TANAP відповідає всім цим напрямкам. Тому для нас украй важливо проведений сьогодні захід разом з нашими сусідами і нашими друзями, коли проект TANAP вже підійшов до кордонів Європи і дає можливість транспортувати азербайджанський газ на європейський ринок через Грузію", - сказав Гахарія.

"І, звичайно ж, у цьому контексті транзитна функція Грузії набуває як політичного, так і економічного вимірювання", - заявив грузинський прем'єр.

TANAP протяжністю 1,85 тис. км призначений для транспортування азербайджанського газу з родовища Шах-Деніз у рамках Стадії-2 від грузино-турецького кордону до західних кордонів Туреччини.

Пропускна спроможність газопроводу складе як мінімум 16 млрд кубометрів, з яких 10 млрд спрямовуватиметься в Європу, 6 млрд кубометрів - у західні регіони Туреччини. У перспективі потужність труби буде доведена до 24 млрд кубометрів газу в рік, а потім - до 31 млрд кубометрів.



Ще на цю тему:

12:44 25.10.2016
BP инвестирует 2 млрд долларов в расширение газопровода на территории Грузии
17:46 28.09.2016
SOCAR проложит в Грузии новый газопровод
10:48 23.08.2016
Грузия до 2030 г инвестирует в строительство газопроводов и подземного хранилища газа 645 млн долл США
13:39 22.08.2016
Спецслужбы Грузии заявили о пресечении теракта на газопроводе из России
16:50 12.07.2016
В Грузии проводят самый масштабный за 30 лет ремонт газопровода в Армению
16:59 25.01.2016
Компания BP модернизирует трубопровод Баку-Супса
13:30 24.12.2015
В Грузии планируется строительство подземного газохранилища
19:20 23.10.2015
SOCAR построила новый газопровод в Восточной Грузии
18:14 02.10.2015
Турецкая компания поменяет трубы на газопроводе в Грузии
19:23 16.07.2015
Сжиженный газ из Грузии пойдет в Украину
17:48 10.02.2015
12 февраля состоится первое заседание по «Южному газовому коридору»
13:15 09.01.2015
В Грузии завершилось строительство еще одного участка магистрального газопровода
Новини
Азербайджан Азербайджан
16:45 02.12.2019
Парламент Азербайджану оголосив про саморозпуск
14:30 29.11.2019
Правящая партия Азербайджана распустит парламент
15:46 26.11.2019
Азербайджан и ЕС обсудят итоги мониторинга в сфере образования
17:00 25.11.2019
Купівля "Vodafone Україна" у російської "МТС" обійдеться азербайджанській Bakcell $ 734 млн
Всі новини країни
Армения Армения
17:15 29.11.2019
ЮВО: В Армении завершилась плановая замена военнослужащих российской военной базы
16:45 27.11.2019
ЮВО: Летчики российской авиабазы в Армении освоили курс выживания в горах
09:00 27.11.2019
ЮВО: Авианаводчики российской военной базы в Армении учатся "решать задачи" в горных условиях
17:45 26.11.2019
17 стран ЕС ратифицировали соглашение между Арменией и ЕС
Всі новини країни
Болгария Болгария
09:30 27.11.2019
США и Болгария будут углублять стратегическое партнерство
10:15 26.11.2019
Про що думав прем'єр Болгарії до зустрічі з Трампом та після
15:50 25.11.2019
Названы имена российских разведчиков, причастных к отравлению бизнесмена из Болгарии
11:00 25.11.2019
С 2020 года Болгария рассчитывает покупать 1 млрд кубов газа в Азербайджане
Всі новини країни
Греция Греция
11:45 02.12.2019
Українці у тюрмах Греції: у МЗС пояснили, як допомагають засудженим морякам
09:45 02.12.2019
Греція вимагатиме у НАТО засудити поведінку Туреччини
14:45 29.11.2019
Греция названа худшей страной Европы по финансовому благополучию
18:00 27.11.2019
В Греції стався потужний землетрус
Всі новини країни
Грузия Грузия
18:30 02.12.2019
У Грузії поліція затримала кількох опозиціонерів
10:45 02.12.2019
Для Грузії як транзитної країни проект TANAP набуває як політичного, так і економічного вимірювання
19:45 29.11.2019
Во время протестов в Грузии задержаны лидеры оппозиции
10:00 29.11.2019
Президент Грузії скасувала візит в Україну
Всі новини країни
Молдова Молдова
17:45 02.12.2019
Міністр оборони Молдови заперечив, що захоплювався "армією Донбасу"
14:45 02.12.2019
Додон заявив, що Молдова готується до припинення транзиту газу з Росії через Україну
15:45 28.11.2019
На кордоні з Молдовою затримали чоловіка зі шпигунським обладнанням
18:45 26.11.2019
Молдова домовляється про кредит від РФ і може призупинити співпрацю з МВФ - прем'єр
Всі новини країни
Россия Россия
19:45 02.12.2019
Работы по реконструкции крейсера “Адмирал Кузнецов” приостановлены
18:45 02.12.2019
Журналіст: Росія хоче проковтнути Білорусь, як проковтнула Крим, але РБ цього не хоче
17:30 02.12.2019
Нідерланди звинуватили Росію у відмові видати Цемаха
16:30 02.12.2019
Столтенберг: НАТО – за діалог з Росією для налагодження відносин
Всі новини країни
Румыния Румыния
13:45 02.12.2019
Делегація ЗСУ взяла участь у військовому параді з нагоди Національного Дня Румунії
09:30 01.12.2019
Україна і Румунія обговорили політичний діалог з безпеки в Чорноморському регіоні
15:30 27.11.2019
Провал на выборах привл к отставке руководства социал-демократов в Румынии
08:30 25.11.2019
В Черном море перевернулось судно, перевозившее 14 тысяч овец / Фото
Всі новини країни
Турция Турция
17:15 02.12.2019
Туреччина каже про право вето на план НАТО на випадок нападу РФ на Балтію - ЗМІ
09:45 01.12.2019
У Туреччині запустили трубопровід, яким в ЄС піде газ із Азербайджану
20:30 29.11.2019
Представлен первый собранный в Турции вертолёт Black Hawk / Фото
19:15 29.11.2019
Turkish Airlines завтра возобновит полеты в Одессу
Всі новини країни
Украина Украина
21:01 02.12.2019
Коментар Міністерства закордонних справ України щодо висловлювань Посла Угорщини в Україні
20:45 02.12.2019
Україну відвідає прем'єр Швеції
20:30 02.12.2019
Авіакомпанія "Роза вітрів" відкриває нові рейси з Івано-Франківська до Києва, Дніпра та Отопені
20:15 02.12.2019
Оккупированный севастопольский 13-й судоремонтный завод получил два плавучих дока
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд