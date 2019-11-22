В МЗС прокоментували заяву глави Держдуми РФ про вихід областей зі складу України

09:01 02.12.2019   Крым

У Міністерстві закордонних справ України вважають "відволіканням уваги" заяву спікера Держдуми РФ В’ячеслава Володіна про можливість виходу зі складу України низки областей.

Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку заступника міністра закордонних справ України Василя Боднара у Facebook.

"Ця заява — класичний набір штампів, упередженостей та маніпуляцій, які Кремль широкомасштабно використовує щодо етнонаціональних питань в Україні", — зазначив він.

"Відволікти увагу світової громадськості від політики утисків і залякування Кремля на тимчасово окупованих територіях України, а також в середині Росії", — заявив Боднар.

На його думку, найперше, формулювання "малі народи" ніколи не використовувалося в Україні, оскільки всі народи, етноси, етнічні групи є абсолютно рівними в своїх правах, користуються однаковими гарантіями захисту. Натомість, в Росії домінує подібний дискримінаційний поділ на т.зв. "великі" та "малі" народи з, відповідно, "великими" та "малими" правами.

По-друге, провокаційні формулювання і тон заяви спрямовані проти територіальної цілісності України та вкладаються в логіку продовження гібридної агресії Рф проти нашої держави, зазначив Боднар.

"По-третє, очевидним є намагання вкотре розпалити міжнаціональну ворожнечу в Україні. Хоча права національних меншин в повній мірі забезпечені українською державою. Для прикладу, російська спільнота в Україні має всі можливості для розвитку своєї національної ідентичності, включаючи мову, культуру, традиції, релігію, а також систему захисту своїх прав. Логічним є запитання - як забезпечені права українців в РФ, скільки шкіл має багатомільйонна українська громада в РФ? Відповідь- жодної! Закрита єдина бібліотека, маргіналізовані українські організації, заборонена СКУ, сотні політв'язнів...", зауважив дипломат.

"Окрім того, російські окупанти системно знищують українську та кримськотатарську освіту на тимчасово окупованих територіях України, зокрема в Автономній Республіці Крим. За майже 6 років окупації у 76 (!) разів зменшилася кількість учнів у Криму, які навчалися української мовою: з 13 тисяч учнів залишилося всього лише 172 учні", констатував Боднар.

"Разом із припиненням діяльності системи культурних інституцій, які забезпечували потреби української громади півострова, та майже повним винищенням мережі церковних інституцій помісної Православної Церкви України, така політика Росії у Криму та на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей є прямою дискриміацією стосовно української та кримськотатарської громад на цих територіях", підсумував представник МЗС.

 



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