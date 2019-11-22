Ані міжнародне право, ані національні правові системи не передбачають такого терміну як "малі народи", про які згадував спікер Держдуми Росії В'ячеслав Володін у своїй шовіністичній та расистській заяві.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook доктор юридичних наук, професор, колишній постійний представник президента України в АРК Борис Бабін, повідомляє Укрінформ.

"У словах Володина є вкрай цікавий та дуже важливий для розуміння сучасного російського агресивного імперіалізму нюанс, що криється в таких його фразах: "очередная демонстрация нетерпимости представителей власти Украины к малым народам", "Национализм, притеснение малых народов может привести к выходу из состава Украины ряда областей" ти "при этом сложно назвать малым народом 36% граждан Украины, которые считают русский язык родным". Я вже й раніше багато разів чув у виступах російських ораторів та дипломатів, зокрема й на загальновідомому тепер Форумі з питань меншин, тези про пригнічення "ворогами російського світу" якихось таємничих "малих народів", що мешкають, мабуть, виключно у державах, що є жертвами або метою російської агресії та експансії. Раніше я списував це на низький рівень підготовки доповідачів, адже ні про які "малі народи" насправді нічого не знає ані міжнародне право, ані національні правові системи", - написав він.

За словами експерта, бувають насправді – народи, зокрема такі, що борються за самовизначення, та корінні народи, також визнаються й меншини (етнічні, релігійні, мовні тощо). Іноді, з метою уникання чітких визначень, в документах щодо етносів вживаються й аморфні терміни "групи" та "спільноти".

"Задля ефективного захисту його окремих прав народ, що не становить більшості населення певної території, може розглядатися як меншина, а російське внутрішнє право традиційно обмежує права корінних народів, відносячи до них лише "корінні нечисельні народи". Але міжнародне право, по-перше, презюмує рівність прав усіх народів, незалежно від їх чисельності, та, по-друге, — проголошує право на самовизначення в національних державах тільки для народів, а не для інших етнічних груп", - зазначив Бабін.

На його переконання, наразі російські "дипломати" та посадовці, розповідаючи про пригнічувані малі народи, "як раз хочуть побачити право на самовизначення там де його немає - а саме у традиційних національних меншин".

"При цьому, російськомовне населення у цій картині світу, де є "пригнічені малі народи" за межами імперії та є "щастя народне" всередині, до "малих народів" росіяни не відносять. Адже у їх картині світу є лише один "великий народ", власне, до якого це населення нібито належить і якому, у хворих мріях володіних та бальбеків, мають слугувати обрані лояльні "малі народи" . А решта населення, яка не має щастя бути "великим народом" та не погодилася стати "малим народом", вочевидь повинна готуватися до знищення чи асиміляції", - заявив він.

За словами експерта, заява Володіна є "відзеркаленням імперського шовінізму та расової дискримінації".

"Що ж, можна побачити, що пан Володін у власній расовій картині всесвіту залишив вже далеко позаду пана Гітлера з його "Майн Кампфом", бо навіть нацисти "погоджувалися" з існуванням декількох "великих", "расово чистих" народів. А для сучасної РФ такий народ лише один", - додав Бабін.