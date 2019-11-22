Активісти російської ініціативної групи «Стратегія-30» ввечері 30 листопада провели у Москві акцію на підтримку затриманих кримських блогерів і журналістів, які продовжували працювати на анексованому півострові.

Про це повідомила одна з учасниць акції Віра Лаврешіна, передає hromadske.

«Ми зробили плакат: «Ти записався в іноземні агенти?» — і вийшли з ними з метро до Курського вокзалу і його околиць… Ми вийшли з плакатами зі словами Сенцова. Олег вважає, що Путіну не можна вірити, і з цим неможливо не погодитися. «Не вірте Путіну»», — написала учасниця акції.

Вона зазначила, що кореспонденту «Грани.ру» Ремзі Бекірову загрожує до 20 років колонії або довічний термін через його репортерську роботу на судових процесах в окупованому Криму.

Активістка згадала кримського блогера Нарімана Мемедемінова, який вже 2 роки відбуває покарання через нібито «заклики до екстремізму». Осман Аріфмеметов і Рустем Шейхалієв також затримані за те, що вони, як журналісти, розповідали про переслідування кримських татар.

У коментарі «Крим.Реалії» Лаврешіна розповіла, що останнім часом акції проходять спокійно, без провокацій і затримань активістів.

Ремзі Бекірова, Османа Аріфмеметова і Рустема Шейхалієва затримали у березні 2019 року. Слідство ФСБ звинувачує їх в участі в забороненій в Росії та анексованому Криму організації «Хізб ут-Тахрір».

Блогера та журналіста Нарімана Мемедемінова затримали у березні 2018 року. Його звинуватили у публічних закликах до здійснення терористичної діяльності. Південний військовий окружний суд російського Ростова-на-Дону 2 жовтня призначив покарання у вигляді 2 років і 6 місяців позбавлення волі в колонії.

Нагадаємо:

У жовтні 2017 року російські силовики заарештували в анексованому Бахчисараї шістьох місцевих жителів —Тимура Ібрагімова, Марлена Асанова, Мемета Белялова, Сейрана Салієва, Сервера Зекерьяєва й Ернеса Аметова. Їм інкримінують участь у забороненій в Росії організації «Хізб ут-Тахрір».

21 травня 2018 року в Криму також затримали координатора об’єднання «Кримська солідарність» Сервера Мустафаєва та жителя села Долинне Бахчисарайського району Едема Смаїлова. Звинувачення проти них долучили до тієї ж справи.

26 серпня суд у Ростові-на-Дону продовжив запобіжний захід вісьмом фігурантам другої бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір» на 6 місяців. Відтак Марлен Асанов, Сервер Зекірьяєв, Ернес Аметов, Тимур Ібрагімов, Сейран Салієв, Мемет Белялов, Сервер Мустафаєв і Едем Смаілов залишаться в СІЗО до 13 лютого 2020 року.

11 липня Верховний суд Росії змінив вирок фігурантам справи. Енверу Мамутову призначили покарання у вигляді 16 років 9 місяців ув'язнення, Ремзі Меметову, Рустема Альбітарову, Зеврі Абсеітову — 8 років 9 місяців позбавлення волі.

«Хізб ут-Тахрір» — міжнародна ісламська політична партія та організація, яка публічно та вільно діє в країнах Європи та в США.