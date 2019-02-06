Греція вимагатиме у НАТО засудити поведінку Туреччини

09:45 02.12.2019   Греция

Грецький прем'єр-міністр заявив, що він попросить інших членів НАТО на лондонській зустрічі глав країн Альянсу підтримати Грецію на тлі спроб Туреччини, члена НАТО, зазіхнути на суверенітет країни.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР, про це Міцотакіс заявив у неділю на з'їзді керівної консервативної партії "Нова демократія".

Таку заяву він озвучив після укладення між Туреччиною і Лівією меморандуму на минулому тижні про взаєморозуміння щодо демаркації морських зон між двома країнами.

Міцотакіс сказав, що Альянс не може залишатися байдужим, коли один з його членів грубо порушує міжнародне право, і що нейтральна позиція Альянсу завдає збитків Греції, яка ніколи не намагалася посилити напруженість в цьому регіоні.

Кіпр, Єгипет і Греція засудили лівійсько-турецьку угоду як таку, що суперечить міжнародному праву. Міністри закордонних справ Єгипту і Греції обговорювали це питання в неділю в Каїрі.

У четвер МЗС Греції терміново викликало турецького посла в Афінах, щоб отримати роз’яснення  щодо підписаного в Стамбулі меморандуму між Туреччиною і Лівією.



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