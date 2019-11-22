Віцепрем'єр Кулеба відповів на заяви глави Держдуми: готові прийняти пару областей РФ
|08:30 02.12.2019
|Крым
Віцепрем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба відкидає застереження глави Держдуми Російської Федерації В’ячеслава Володіна про нібито вихід “низки областей зі складу України”.
Про це пише УНН з посиланням на його Twitter.
“Володін погрожує виходом областей із складу України. Вимушений його засмутити: ніхто нікуди не вийде”, — вказав він у повідомленні.
При тому він додав, що: “готові прийняти пару областей РФ. Для відновлення історичної справедливості, демократичного управління, запровадження європейських стандартів життя”.
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