Віцепрем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба відкидає застереження глави Держдуми Російської Федерації В’ячеслава Володіна про нібито вихід “низки областей зі складу України”.

Про це пише УНН з посиланням на його Twitter.

“Володін погрожує виходом областей із складу України. Вимушений його засмутити: ніхто нікуди не вийде”, — вказав він у повідомленні.

При тому він додав, що: “готові прийняти пару областей РФ. Для відновлення історичної справедливості, демократичного управління, запровадження європейських стандартів життя”.