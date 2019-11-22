Аваков відреагував на слова глави Держдуми РФ про вихід зі складу України ряду областей

08:01 02.12.2019   Крым

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков різко відреагував на слова глави Держдуми Росії В'ячеслава Володіна про можливий вихід зі складу України ряду областей через "націоналізм і утиски малих народів".

Свій коментар Аваков оприлюднив у Facebook, передає Укрінформ.

"Черговий російський дурень надіслав нове скло для рожевих окулярів прихильникам дружби з Росією: глава Держдуми РФ Володін повідомив Україні, що "націоналізм і утиски малих народів можуть призвести до виходу зі складу України ряду областей. "Від себе — пану Володіну — говоріть частіше! Це допомагає нам, українцям, краще розуміти справжні наміри "русского мира", - відзначив Аваков.

Також він порадив прихильникам всепрощення, купівлі електроенергії, дешевого газу зі знижкою та іншим, які твердять: "ми один народ": "перечитуйте Володіна, а якщо не доходить відразу, то знайте, що є багато — таких, як я. До ваших послуг — російськомовний український націоналіст Арсен".

Як повідомлялося раніше, спікер Держдуми В'ячеслав Володін пригрозив Україні, що в разі збереження "націоналізму й утисків малих народів" зі складу країни вийде ряд областей.

Заява Володіна оприлюднена на сайті Держдуми, вона стала відповіддю на те, що українська делегація зірвала виступ незаконно обраного до Держдуми депутата від анексованого Криму колабораціоніста Руслана Бальбека на форумі ООН з питань меншин.

Володін заявив, що в Україні нібито "порушуються права нацменшин" - росіян, угорців, поляків. Зокрема йдеться про закон про українську мову.

"Важко назвати малим народом 36% громадян України, які вважають російську мову рідною", - заявив він.

Як приклад нібито "відсутності утисків" Володін навів анексований Крим, де окупаційна влада номінально зробила державними мовами російську, українську і кримськотатарську.

28 листопада представники України зірвали виступ на Форумі ООН з питань меншин незаконно обраного до Держдуми Росії від окупованого Криму колабораціоніста Руслана Бальбека, який був, на порушення процедур, включений до складу офіційної російської делегації.



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