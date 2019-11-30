Трансанатолійський газопровід (TANAP) під'єднали до Трансадріатичного трубопроводу (ТАР) в районі Іпсала турецької провінції Едірне.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.

На урочистій церемонії під'єднання президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган сказав, що проєкт TANAP - це насамперед символ історичної дружби між Туреччиною і Азербайджаном.

"Необхідно підкреслити, що TANAP - це регіональний проєкт, спрямований на зміцнення миру в регіоні. Сьогодні ми стаємо свідками історичного моменту для наших країн і регіону", - сказав Ердоган.

Загальна протяжність TANAP становить 1850 км. Це ділянка енергетичного коридору з Азербайджану в Європу загальною протяжністю 3500 км.

Первісна пропускна здатність трубопроводу TANAP, як очікується, складе 16 мільярдів кубометрів газу в рік. З них 6 млрд кубометрів азербайджанського газу постачатиметься до Туреччини, а ще 10 млрд - далі до Європи.

Завдяки будівництву нових компресорних станцій цей показник виросте до 24 мільярдів кубометрів на рік, і в майбутньому газопровід планують вивести на проектну потужність в 31 млрд кубометрів газу в рік, кажуть у компанії TANAP.

Трансадріатичний трубопровід (TAP) протяжністю 870 км починатиметься у Комотіні в Греції і протягнеться до Апулії в Італії через Албанію. Він буде використовуватися для транспортування газу з родовища Шах Деніз II в Каспійському морі.

Очікується, що газ із Азербайджану не надійде до Європи до жовтня 2020 року через затримки в допрацюванні трубопроводу TAP в Італії, заявляв керівник TANAP.

Розробка Південного газового коридору на 40 мільярдів доларів є головним кроком у зусиллях Євросоюзу щодо забезпечення поставок газу та зменшення його залежності від існуючих джерел, таких як Росія та Норвегія.