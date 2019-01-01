Україна і Румунія обговорили політичний діалог з безпеки в Чорноморському регіоні
|09:30 01.12.2019
|Румыния
Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак в Бухаресті зустрівся з міністром оборони Румунії Ніколає-Іонела Чуке і з начальником Штабу оборони Збройних сил країни Даніелем Петреску.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ на сторінці в Facebook.
Повідомляється, що українська делегація на чолі з Хомчак 30 листопада зробила офіційний візит до Румунії.
"У ході зустрічей були обговорені актуальні питання продовження політичного діалогу по ситуації безпеки в Чорноморському регіоні, обміну досвідом щодо реформування і розвитку збройних сил", - йдеться в повідомленні.
Сторони визначили пріоритетні напрями військового співробітництва двох країн.
Відзначимо, що Хомчак вперше на двосторонньому рівні здійснив візит за кордон.
Нагадаємо, політичний директор Міністерства закордонних справ України Олексій Макєєв вважає, що в Чорноморському регіоні безпеку може відновиться тільки після деокупацію Криму.
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