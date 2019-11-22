Окупанти в Криму поповнили Чорноморський флот дев'ятьма кораблями

09:15 01.12.2019   Крым

У 2019 році до складу окупаційного Чорноморського флоту Російської Федерації в Криму увійшло дев'ять кораблів.

 Про це повідомляє прес-служба Міноборони РФ, передає  УНІАН.

"У 2019 році до складу флоту прийнято 5 новітніх кораблів і катерів, в тому числі патрульний корабель "Дмитро Рогачов", морський тральщик "Іван Антонов", а також три десантні катери.

Крім того, допоміжний флот поповнився 4 новими суднами забезпечення, серед яких морський і рейдовий буксир, рятувальне буксирне судно і самохідний плавучий кран", – йдеться в повідомленні.

Також, на завершальній стадії випробувань знаходиться малий ракетний корабель "Інгушетія", оснащений комплексом крилатих ракет "Калібр". Корабель може увійти до складу ЧФ РФ в грудні цього року.

Як повідомлялося раніше, наприкінці жовтня Міноборони РФ провело ракетні стрільби, в яких атомний підводний човен «Князь Володимир» вперше випробував міжконтинентальну балістичну ракету «Булава».

 



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