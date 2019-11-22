Спікер російської Держдуми В’ячеслав Володін пригрозив Україні, що в разі збереження «націоналізму та утисків малих народів» зі складу країни вийде низка областей.

Заява Володіна оприлюднена на сайті Держдуми, вона стала відповіддю на те, що українська делегація зірвала виступ незаконно обраного до Держдуми депутата від анексованого Криму колаборанта Руслана Бальбека на форумі ООН з питань меншин, повідомляє Укрінформ.

Володін заявив, що в Україні буцімто «порушуються права нацменшин» — росіян, угорців, поляків. Зокрема йдеться про закон про українську мову.

"Складно назвати малим народом 36% громадян України, які вважають російську мову рідною", — заявив він.

Як приклад нібито "відсутності утисків" Володін навів анексований Крим, де окупаційна влада номінально зробила державними мовами російську, українську та кримськотатарську.

Як повідомлялося раніше, раніше у четвер представники України зірвали виступ на Форумі ООН з питань меншин незаконно обраного до Держдуми Росії від окупованого Криму колаборанта Руслана Бальбека, який був у порушення процедур включений до складу російської офіційної делегації.