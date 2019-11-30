Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко візьме участь у конференції NATO Engages, яка проходитиме паралельно із зустріччю лідерів Альянсу в Лондоні 3 грудня, попри попереднє рішення МЗС цього не робити.

Як повідомляє "Європейська правда", участь Пристайка передбачена у програмі заходу.

Як відомо, це рішення було ухвалено після суспільної критики на адресу української влади через відсутність представників України серед учасників конференції.

Цю критику спричинила стаття "Європейської правди": "Без України, але із Грузією: чому Київ вирішив ігнорувати зустріч лідерів НАТО"

За деякий час організатори оновили програму. У ній з'явився український міністр, він має взяти участь у панелі за назвою "Від Балтійського до Чорного моря: безпека передової НАТО" разом з міністрами оборони Естонії й Литви, а також грузинським міністром закордонних справ.

Нагадаємо, раніше в уряді запевнили "Європейську правду", що їхати до Лондона не планують, хоч МЗС має запрошення від організаторів.

"Глава МЗС України Вадим Пристайко не братиме участі у тематичному заході на полях ювілейного саміту НАТО 3 грудня. Side-event (йдеться про конференцію NATO Engages), на який було надіслано запрошення міністру, має формат політологічноі подіумної дискусії", – пояснили у МЗС. "На полях саміту, за сталою традицією, відбудеться міжнародна конференція, але у рамках самого саміту не буде офіційного засідання за участі української делегації. Країни-партнери, у тому числі Україна, до участі у цьому заході (зустрічі лідерів НАТО) не запрошені", – заявляв віцепрем’єр Дмитро Кулеба.