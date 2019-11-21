У британському Портленді затримали судно "Джірех" (Jireh) з кримчанами, яке йшло під прапором Нігерії.

Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС і посольство Росії у Великій Британії.

Посольство ідентифікувало кримчан як російських громадян. Про це вони написали в Twitter.

"В даний час ми з'ясовуємо обставини інциденту", - йдеться в повідомленні російської дипмісії.

Міжнародна федерація транспортних робітників (ITF) розбирається в ситуації, повідомила ТАСС інспектор організації в Новоросійську Ольга Ананьїна. За її словами, судно, на борту якого знаходяться дев'ять кримчан, затримали 26 листопада. Корабель переганяли з Норвегії в Сенегал.

"Два місяці їм не платять зарплату, борг близько 35 тисяч доларів", - зазначила вона.

Інспектор розповіла, що нігерійська компанія-власник виходить на зв'язок, проте не робить ніяких дій по виплаті заборгованості із зарплати, а також не забезпечує судно продовольством і питною водою. Вона зазначила, що екіпажу допомагають місцеві благодійні організації.

Протягом двох місяців екіпажу не платили зарплату і їм довелося обмежити себе в воді і їжі. Судно затримали в Портленді ще 27 листопада.