Україна закликала держави-члени ІМО не визнавати імплементацію РФ конвенцій ІМО в прилеглих до Криму морських районах
|12:50 30.11.2019
|Крым
Росія продовжує порушувати міжнародне право, перебираючи повноваження з питань міжнародного судноплавства в морських районах, прилеглих до Криму, які є невід’ємною частиною території України.
Такі дії створюють небезпеку судноплавства у північній частині Чорного моря, Азовському морі та Керченській протоці.
Про це йдеться в документі України, представленому на черговій сесії Асамблеї ІМО в Лондоні, повідомляє Міністерство закордонних справ України.
У свою чергу країни ЄС, США, Австралія, Грузія, Ісландія, Канада, Молдова та Норвегія засудили незаконну анексію Криму та закликали держави-члени ІМО продовжувати політику невизнання анексії півострова.
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