Росія продовжує порушувати міжнародне право, перебираючи повноваження з питань міжнародного судноплавства в морських районах, прилеглих до Криму, які є невід’ємною частиною території України.

Такі дії створюють небезпеку судноплавства у північній частині Чорного моря, Азовському морі та Керченській протоці.

Про це йдеться в документі України, представленому на черговій сесії Асамблеї ІМО в Лондоні, повідомляє Міністерство закордонних справ України.

У свою чергу країни ЄС, США, Австралія, Грузія, Ісландія, Канада, Молдова та Норвегія засудили незаконну анексію Криму та закликали держави-члени ІМО продовжувати політику невизнання анексії півострова.



